Progressive Politics UK

Poll Watch

andindicate whether Labour Party numbers are up or down from the previous poll.For historical poll numbers for all of the outfits below, you can't beat the MORI - Voting intentions (Westminster) - all companies' polls Con %: 34 (+3)Lab %: 36 (0)Lib Dem %: 22 (-3)Other %: 8 (0)Lab Lead % ±: +2 (-3)Con %: 36 (+2)Lab %: 36 (0)Lib Dem %: 23 (-1)Other %: 5 (-1)Lab Lead % ±: 0 (-2)Con %: 34 (0)Lab %: 36 (-3)Lib Dem %: 21 (+1)Other 8 (+1)Lab Lead % ±: +2 (-3)Con %: 40 (+1)Lab %: 35 (-3)Lib Dem %: 19 (+1)Other %: 6 (+1)Lab Lead % ±: -5 (-4)Con %: 35 (0)Lab %: 36 (-1)Lib Dem %: 21 (0)Other %: 8 (+1)Lab Lead % ±: +1 (-1)

